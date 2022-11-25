Вплоть до взрыва: признаки износа аккумулятора смартфона

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 49

Эксперты назвали признаком износа аккумулятора смартфона перегрев при зарядке

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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При использовании устройства необходимо соблюдать некоторые простые рекомендации.

Признаки износа аккумулятора смартфона назвали эксперты в беседе с 5-tv.ru. По словам специалистов, нужно учитывать срок его службы. У брендовых моделей аккумулятор служит более двух лет, а у бюджетных — около года.

Понять, что с оборудованием что-то не так, помогают деформация корпуса, слишком быстрая разрядка, перегрев при заряде и разряде устройства. Также на неполадки указывает то, что телефон никогда не заряжается полностью, то есть до 100%.

На срок работы батареи влияет неправильная эксплуатация гаджета, а именно, перегрев, прямое солнце и «неродные» зарядки. Также вред телефону наносят высокая влажность, попадание в воду и механические повреждения. Если аккумулятор испорчен, не стоит пользоваться смартфоном, поскольку он попросту может взорваться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно использовать смартфон при подзарядке.

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