Как правильно использовать смартфон при подзарядке?
Заряжать телефон безопаснее оригинальной зарядкой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam; 5-tv.ru
Чтобы ваш телефон не взорвался, необходимо соблюдать простейшие рекомендации.
Давно бытует мнение, что пользоваться телефоном, пока он заряжается, ни в коем случае нельзя. Эксперты утверждают, что это небезопасно, потому что устройство нагревается, особенно в чехле. Это чревато тем, что смартфон может перегреться, сломаться, а в худшем случае — взорваться.
Чтобы избежать неблагоприятных последствий, специалисты рекомендуют пользователям гаджетов использовать оригинальные устройства, не запускать слишком много приложений или «тяжелое» ПО, не брать гаджет в ванну и избегать его контакта с водой. Эти простые рекомендации помогут сохранить ваш смартфон в целости.
Заряжать телефон неоригинальной или некачественной зарядкой чревато последствиями — плохой блок питания может повредить микросхемы гаджета.
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