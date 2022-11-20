Диетолог назвала продукты, которые мужчине нужно есть перед зачатием

Гормоны вырабатываются благодаря правильно подобранному рациону.

Для продолжения рода мужчине необходимо не только вести здоровый образ жизни, но и употреблять в пищу определенные продукты. Специалист в беседе с «Известиями» назвала несколько их них, поедая которые можно будет без труда завести ребенка.

При регулярном употреблении жирной рыбы (лосось, тунец, сельдь и форель) снижаются противовоспалительные процессы, а также поддерживается сексуальная сила. Белки в мясе и железо делают мышцы крепче, а организм насыщается кислородом, считает диетолог Людмила Микитюк.

«Молочные продукты богаты минералами, витаминами и белками, необходимыми мужчине для выработки тестостерона», — добавила специалист.

Куриные яйца так же усиливают выработку тестостерона, а фолиевая кислота, входящая в их состав, повышает уровень и качество спермограммы.

«Ежедневное употребление овсянки поддерживает в организме оптимальное количество таких микроэлементов, как марганец, селен, триптофан, витамин В1, клетчатка, магний и белок. Чтобы усилить эффект, к этому блюду можно добавить зерна граната. Этот фрукт — сильный стимулятор потенции, к тому же защищает предстательную железу, снижая риск заболеваний раком», — считает Микитюк.

Томаты, грибы, орехи, рыба также способствуют репродуктивной функции. Оливковое масло, овощи и фрукты, тыквенные семечки и сельдей относятся к той же категории продуктов.

«В рацион хорошо бы включать имбирь, мед, а также устрицы, которые в больших количествах содержат цинк, необходимый для синтеза тестостерона», — заключила диетолог.

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