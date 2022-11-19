Врач рассказала, о каких болезнях может сигнализировать тяга к острой пище

Жгучие блюда на время дарят человеку энергию и поднимают настроение, одновременно сообщая — необходимо медицинское вмешательство.

Любовь к острым блюдам может говорить не только о специфических гастрономических предпочтениях, но и о ряде недугов, рассказала «Москва 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По мнению доктора, желание съесть что-то жгучее и пикантное сигнализирует о вероятной депрессии, атеросклерозе и проблемах с щитовидной железой.

В случае гормональных сбоев может сокращаться выработка эндорфинов в организме. Нехватку этого гормона радости человек ощущает в первую очередь через настроение. Поглощение острых блюд в таких ситуациях запускает процесс и на время выравнивает эмоциональный фон. Если потребность в еде «погорячее» перманентна, подавленность, скорее всего, перешла в стадию недуга.

Как отметила Соломатина, жгучая пища, попадая в тело человека, «разгоняет» кровообращение. Поэтому после порции крылышек, от которых во рту все горит, зачастую люди испытывают прилив энергии. Не такой, как от выигрыша в лотерею, но все же. Эта реакция свидетельствует о нарушениях работы щитовидной железы. Очевидно, есть повод и даже необходимость поскорее обратиться к эндокринологу.

Несбалансированная гормональная система — не единственная причина изменения вкусовых предпочтений. Как упоминалось выше, перчики ускоряют кровообращение. Именно это нужно организму при атеросклерозе, когда кровь не может «протиснуться» через мелкие сосуды. У таких людей также часто холодные руки и ноги. Человеческое тело пытается исправить ситуацию, и та самая холодная рука буквально сама тянется к специям.

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