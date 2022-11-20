Фигуристка Евгения Медведева отметила 23-й день рождения

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 47

Перед поклонниками королева льда предстала в роковом образе — точно такое же платье год назад надевала на интервью с Идой Галич Ксения Собчак.

Фигуристка Евгения Медведева отметила 23-й день рождения

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 23 года. В честь личного праздника спортсменка устроила женственную фотосессию в сексуальном платье с кусочком торта в руках. Поклонники обратили внимание, что для своего образа девушка выбрала примечательное платье — в таком же год назад журналистка Ксения Собчак давала интервью Иде Галич.

Наряд с откровенным декольте подчеркивает плечи замысловатыми бретелями, при этом у него длинные рукава и строгая юбка. Пользователи сети во всю сравнивают знаменитостей и спорят, кому роскошное черное платье идет больше. Стоимость брендового  туалета — 196 тысяч рублей.

Евгении Медведевой исполнилось 23 года, 20 из них она провела на льдуЕвгении Медведевой исполнилось 23 года, 20 из них она провела на льду. Источник фото: Instagram* / jmedvedevaj

Фигуристку тем временем активно поздравляют с днем рождения друзья и коллеги. В своем блоге она публикует открытки от них с фотографиями, фрагментами тренировок и вечеринок. Также звезда показала снимок из своей квартиры, украшенной воздушными шарами. В последнем посте Евгения Медведева продемонстрировала все свои медали — увесистая коллекция. В подписи отметила, что из своих 23 лет 20 посвятила льду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков поздравил дочь с 14-летием.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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