«Для меня ты всегда малышка»: Сергей Жуков поздравил дочь с 14-летием

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9

Фронтмен «Руки Вверх!» Сергей Жуков трогательно поздравил дочь Нику с 14-летием

«Для меня ты всегда малышка»: Сергей Жуков поздравил дочь с 14-летием

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Поклонники восхитились внешностью девочки, которая становится копией знаменитой мамы.

Певец Сергей Жуков поздравил свою дочь Нику с 14-летием. В своих социальных сетях лидер группы «Руки Вверх» опубликовал трогательный видеоролик. На кадрах юная Жукова позирует на камеру, а отец неожиданно целует дочку в щеку, чем вызвал широкую улыбку на ее лице.

«Никулечка! Тебе 14! Но ты для меня всегда малышка, которую папа всегда готов взять на ручки! Люблю тебя моя, девочка! С днем рождения», — оставил поздравление под видео знаменитый отец в личном блоге.

По всей видимости, звезды подарили ребенку на день рождения праздничную фотосессию. Вероника с кудрями и в нарядном платье позировала в студии. Пользователи сети отметили схожесть девочки с мамой и восхитились ее расцветающей красотой.

С 2007 года Жуков состоит в счастливом браке с певицей Региной Бурд. Бывшая участница группы «Сливки» подарила супругу троих детей. Помимо именинницы пара воспитывает двух мальчиков — 12-летнего Энджела и 8-летнего Мирона. У семьи есть свой бизнес. Пара владеет кондитерской. Бурд и Жуков также снимаются в фильмах и подрабатывают актерами озвучки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Жуков раздал лещей всей семье на дне рождении жены.

-7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:40
«Для меня ты всегда малышка»: Сергей Жуков поздравил дочь с 14-летием
3:30
Павел Ледостав: зачем 19 ноября надо бросать монетки в воду
3:15
Один случай на 200 миллионов: петербурженка родила трех идентичных близнецов
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака
2:50
Вода вместо мяса: корреспондент «Известий» провел контрольную закупку пельменей
2:25
Лариса Долина объяснила свое одиночество: «Таких, к сожалению, нет»

Сейчас читают

Продюсер Максим Фадеев рассказал об инциденте, связанном с Белоруссией
Благовещенская группа «Блокада сердца» прославилась клипом с кадрами из Донбасса
"Алла Борисовна, спасибо, что ушли на пенсию!": Лолита обратилась к уехавшей из России Пугачевой
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика