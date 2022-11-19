«Для меня ты всегда малышка»: Сергей Жуков поздравил дочь с 14-летием

Поклонники восхитились внешностью девочки, которая становится копией знаменитой мамы.

Певец Сергей Жуков поздравил свою дочь Нику с 14-летием. В своих социальных сетях лидер группы «Руки Вверх» опубликовал трогательный видеоролик. На кадрах юная Жукова позирует на камеру, а отец неожиданно целует дочку в щеку, чем вызвал широкую улыбку на ее лице.

«Никулечка! Тебе 14! Но ты для меня всегда малышка, которую папа всегда готов взять на ручки! Люблю тебя моя, девочка! С днем рождения», — оставил поздравление под видео знаменитый отец в личном блоге.

По всей видимости, звезды подарили ребенку на день рождения праздничную фотосессию. Вероника с кудрями и в нарядном платье позировала в студии. Пользователи сети отметили схожесть девочки с мамой и восхитились ее расцветающей красотой.

С 2007 года Жуков состоит в счастливом браке с певицей Региной Бурд. Бывшая участница группы «Сливки» подарила супругу троих детей. Помимо именинницы пара воспитывает двух мальчиков — 12-летнего Энджела и 8-летнего Мирона. У семьи есть свой бизнес. Пара владеет кондитерской. Бурд и Жуков также снимаются в фильмах и подрабатывают актерами озвучки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Жуков раздал лещей всей семье на дне рождении жены.