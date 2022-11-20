Премьера Риши Сунака высмеяли за высказывание о борьбе Великобритании за свободу

Эфирная новость 50

Премьер Сунак во время визита в Киев заявил, что Великобритания боролась за свободу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mark Thomas; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Его страна в прошлом построила величайшую колониальную империю.

В Киев прилетел с краткосрочным визитом премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он как бы подчеркнул преемственность политики правящих консерваторов. Перенял эстафету у Бориса Джонсона, скороспелая Лиз Трасс так и не доехала до Украины. Сунаку провели экскурсию по Киеву, в Бучу по традиции или еще куда не повезли: холодно, света нет.

Но вот, что заявил во время визита Сунак: Британия знает, что значит сражаться за свободу. Страна, построившая величайшую колониальную империю на планете сражалась за свободу? Ирландия тоже много может рассказать про борьбу за свободу, Шотландия. Много кто, но не метрополия.

Если это не глупость британского премьера и миллионера, то это лицемерие. Точно такое же, какое просвященный Запад сейчас выказывает Катару: накануне чемпионата мира по футболу на страну-хозяйку ополчились все либеральные СМИ: гражданские права и свободы там не соблюдаются, геев притесняют, даже пиво на стадионах запретили продавать.

Нашелся лишь один голос из западного политикума в защиту Катара, им оказался президента ФИФА.

«Это не значит, что мы не должны обращать внимание на проблемы, которые, конечно, есть и в Катаре. Но преподносить их однобоко лицемерно, моральные поучения — это просто лицемерие», — заявил Джанни Инфантино.

-4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 ноября

Последние новости

10:11
Посол Индонезии Таварес: Джакарта уважает решение Путина не ехать на G20
10:06
В Казахстане проходят внеочередные президентские выборы
9:55
Более половины американцев не хотят видеть президентом ни Трампа, ни Байдена
9:46
Премьера Риши Сунака высмеяли за высказывание о борьбе Великобритании за свободу
9:37
Путин призвал сделать автомобили доступными для российских семей
9:28
Луганск и Горловка получили звания «Город трудовой доблести»

Сейчас читают

Фиксация факта: виновных в совершении теракта на СП не назовут
«Сексуальный пенсионер и кукла»: что не так с Джигурдой и Волочковой
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика