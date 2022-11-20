Эрдоган отдал приказ о начале операции «Коготь и меч» после саммита G20

Удары были нанесены по четырем регионам Сирии и одному региону Ирака.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о начале проведения операции под названием «Коготь и меч» в Сирии и Ираке. Это решение глава государства осуществил сразу после возвращения с саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. О новой операции Турции сообщил местный телеканал TRT.

Вышеупомянутый телеканал опубликовал видео, на котором Эрдоган отдает приказ, находясь в своем личном самолете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по четырем регионам Сирии, а также по одному региону Ирака. По данным турецких официальных источников, ВВС Турции не входили в воздушное пространство других стран. Удары были нанесены истребителями F-16 и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней.