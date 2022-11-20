Эрдоган отдал приказ о начале операции «Коготь и меч» после саммита G20

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 21

Эрдоган отдал приказ о воздушных операциях в Ираке и Сирии после саммита G20

Эрдоган отдал приказ о начале операции «Коготь и меч» после саммита G20

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Turkish presidency apaima

Читайте нас в: Дзен Новости

Удары были нанесены по четырем регионам Сирии и одному региону Ирака.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о начале проведения операции под названием «Коготь и меч» в Сирии и Ираке. Это решение глава государства осуществил сразу после возвращения с саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. О новой операции Турции сообщил местный телеканал TRT.

Вышеупомянутый телеканал опубликовал видео, на котором Эрдоган отдает приказ, находясь в своем личном самолете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по четырем регионам Сирии, а также по одному региону Ирака. По данным турецких официальных источников, ВВС Турции не входили в воздушное пространство других стран. Удары были нанесены истребителями F-16 и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 ноября

Последние новости

13:18
Эрдоган отдал приказ о начале операции «Коготь и меч» после саммита G20
13:06
Не вывезут: почему Россия согласилась на продление зерновой сделки
12:52
Крест лежит, оградки нет: как выглядит могила Гаркалина спустя год после смерти актера
12:49
Будем здоровы: чем опасно переохлаждение и как с ним бороться
12:33
В Германии хотят поделить захороненных советских солдат на «русских и украинцев»
12:21
Два человека погибли при крушении сверхлегкого самолета в Японии

Сейчас читают

В Германии хотят поделить захороненных советских солдат на «русских и украинцев»
Простят ли Зеленскому упавшие в Польше украинские ракеты? Разбор инцидента
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика