Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 80

Президент Турции Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней

Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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От российской стороны официального подтверждения продления договоренностей еще не поступало.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил информацию о продлении зерновой сделки на 120 дней. Об этом он сообщил в Twitter. По его словам, решение одобрено Россией, Украиной, Турцией и ООН.

«В результате четырехсторонних переговоров, проведенных в Турции, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и Украиной», — написал Эрдоган.

Несколькими часами ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о том, что Киев готов к продлению сделки. В это же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что все стороны согласны на продолжение зернового договора. Однако от Российской Федерации официального подтверждения еще не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на полях саммита G20 обещал главе российского МИДа Сергею Лаврову снять ограничения на экспорт российского зерна и удобрений в рамках договоренностей по зерновой сделке.

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