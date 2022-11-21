В США потребовали от Украины начать переговоры с Россией взамен на помощь

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Игорь Рязов
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Экс-аналитик ЦРУ Флейтц призвал Украину начать переговоры с РФ ради помощи от США

В США потребовали от Украины начать переговоры с Россией взамен на помощь

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Вашингтону следует принудить Киев к постоянному диалогу с Москвой, чтобы не оказаться втянутым в вечный конфликт. А еще Белый дом должен контролировать, как расходуются американские деньги.

Власти США должны потребовать от Украины начать переговоры с Россией взамен на помощь. Таким мнением в интервью телеканалу Newsmax поделился бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтц.

«Мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах. Они не должны соглашаться на что-то, что не могут поддержать, но должен быть какой-то продолжающийся процесс для завершения конфликта», — сказал экс-сотрудник ЦРУ

По его словам, затягивание боевых действий на Украине на неопределенный срок не отвечает интересам Вашингтона. Прямо сейчас поставки оружия Украине истощают критически важные запасы США — особенно это касается высокоточных ракет.

«Я не хочу, чтобы мы были втянуты в вечный конфликт на Украине. У нас должен быть план на конец игры», — призвал Фред Флейтц.

В заключение он отметил, что США также нужно ввести должность генерального инспектора. Тот должен следить, как и на что Киев тратит американскую финансовую помощь.

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Власти Украины официально отказались от переговоров с Россией 4 октября. Последний на текущий момент очный раунд переговоров между представителями стран состоялся 29 марта в Турции. Однако ситуация может резко измениться.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение политолога Дмитрия Журавлева, который заявил, что Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией и без разрешения со стороны США. Если же на Западе потребуют договариваться, то тем более — у него просто не останется выбора. Между тем в США все чаще говорят о проблемах с оружием из-за Украины.

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