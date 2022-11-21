«Подаст, как свою победу»: пойдет ли Зеленский на диалог с Россией без поддержки Запада
Политолог Журавлев: Украина может начать переговоры с РФ без поддержки США
Фото: CHARLES PLATIAU / POOL / ТАСС
США, активно поддерживая Украину и потакая прихотям Владимира Зеленского, могут вмиг прекратить акт доброй воли. Как тогда будет действовать украинский лидер?
На протяжении девяти месяцев президент Украины Владимир Зеленский то соглашается на переговоры с Россией, то резко меняет позицию и отказывается, придумывая все новые и новые условия. Сможет ли он сесть за стол переговоров без поддержки США?
Как объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев, переговоры Киева с Москвой без поддержки Вашингтона могут состояться, но Зеленский преподнесет их, как свою победу в данном вопросе. Однако с большей долей вероятности, этого не произойдет. Ведь позиция Украины, продиктованная Западом, уже озвучена и менять ее он не будет.
«Зеленский не может просто взять и сказать, что будет действовать иначе: его просто порвут. Изменение позиции должно быть чем-то оправдано и потребует времени. Но США еще не отказались помогать Украине», — отметил политолог.
При этом США, активно поставляя на Украину оружие и выделяя деньги, могут вмиг отказаться от помощи Незалежной. Одной из причин может стать невозможность продолжать поставлять вооружение, другой — если за океаном увидят проигрыш страны.
«Если Украина проиграет, американцы не будут вкладываться в проигранное предприятие. И в этом случае вопрос о переговорах будет зависеть не только от американцев. Если мы, условно говоря, возьмем Киев, значит, мы его возьмем, и там уже переговоры пойдут по совершенно другим правилам», — добавил Журавлев.
Вместе с тем эксперт вспомнил слова Йозефа Геббельса незадолго до победы СССР в Великой Отечественной войне. Именно так может поступить и Зеленский.
«Геббельс говорил о том, что Германия победит, когда советские войска уже к Берлину подходили», — заключил политолог.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США прекратили поддерживать Зеленского.
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