Три человека пострадали в крупном ДТП на окраине Петербурга

Три человека пострадали в серьезной аварии на окраине Петербурга. Водитель, входя в поворот на высокой скорости, не удержал машину на скользкой дороге, вылетел на встречную полосу, там столкнулся с кроссовером и отлетел в дорожный знак. Причем, по всей видимости, он не был пристегнут, от удара его выбросило из автомобиля. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Водителю и пассажиру кроссовера также понадобилась медицинская помощь.

Еще одна крупная авария произошла в Ленобласти — сразу четыре легковых автомобиля вылетели с дороги и угодили в кювет. Некоторые машины перевернулись на бок и на крышу. Их водители, тоже, скорее всего, решили не сбавлять скорость на повороте, а зимняя дорога этого не прощает.