Три человека пострадали в крупном ДТП на окраине Петербурга

Эфирная новость 51

На скользких дорогах удержать машины сложнее. Водителей призывают быть максимально осторожными.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Jason Tschepljakow; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Три человека пострадали в серьезной аварии на окраине Петербурга. Водитель, входя в поворот на высокой скорости, не удержал машину на скользкой дороге, вылетел на встречную полосу, там столкнулся с кроссовером и отлетел в дорожный знак. Причем, по всей видимости, он не был пристегнут, от удара его выбросило из автомобиля. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Водителю и пассажиру кроссовера также понадобилась медицинская помощь.

Еще одна крупная авария произошла в Ленобласти — сразу четыре легковых автомобиля вылетели с дороги и угодили в кювет. Некоторые машины перевернулись на бок и на крышу. Их водители, тоже, скорее всего, решили не сбавлять скорость на повороте, а зимняя дорога этого не прощает.

-4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

10:43
«Звонят, угрожают»: кто хотел смерти Филиппа Киркорова
10:39
Названы украинские территории, которые могут поменять свой статус
10:23
При последней проверке загоревшегося склада в Москве выявили более 20 нарушений
10:08
США оказались на грани провала из-за России и Китая: «Стратегическая головоломка»
10:01
Чья очередь: Минтранс обязал пассажиров нижних полок уступать столик для еды
9:52
Три человека пострадали в крупном ДТП на окраине Петербурга

Сейчас читают

«Призвать к ответу»: могут ли Джо Байдена обвинить в сексуальных домогательствах
Перехватить и уничтожить: лучшее видео из зоны СВО за день
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика