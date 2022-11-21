Возьми ложку побольше: рецепт макарон с подливой от шеф-повара Емельяненко

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 49

Шеф-повар Василий Емельяненко: макароны с подливой — прекрасное блюдо, чтобы сытно и вкусно поесть

Фото, видео: YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко

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Блюдо готовится достаточно быстро и просто.

Макароны с мясным томатно-сливочным соусом — прекрасное блюдо, чтобы вкусно и сытно поесть. Его сможет приготовить даже начинающий. Рецептом поделился на своем YouTube-канале шеф-повар Василий Емельяненко.

Ингредиенты:


Макароны (ракушки)

Говядина — 300-400 граммов

Лук — одна штука

Шпинат — одна пачка

Стебель сельдерея — 50-70 граммов

Сливки 20% — 250 миллилитров

Сухое вино — 100 миллилитров

Томатная паста — две чайной ложки

Сливочное масло — небольшой кусочек

Мука — одна чайная ложка

Лавровый лист — две шутки

Соль

Перец

Приготовление:

В подсоленной воде отвариваем макароны. на разогретую сковородку наливаем немного растительного масла, добавляем кусочек сливочного масла и обжариваем мелко нарезанные лук и сельдерей. Мелко нарезаем говядину и обжариваем его на сковородке. По вкусу соль, перец, пару листиков лаврушки и чайную ложку муки. Все перемешиваем и наливаем сухое вино.

В сковородку добавляем томатную пасту и обжариваем ее. Наливаем пару ложек воды и пару минут тушим на маленьком огне. В соус добавляем макароны и тщательно перемешиваем. Приятного аппетита!

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