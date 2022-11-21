Решетова призналась, как на самом деле переживала расставание с Тимати

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 129

Решетова назвала очень горьким разрыв с рэпером Тимати

Решетова призналась, как на самом деле переживала расставание с Тимати

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Отношения знаменитостей казались идеальными, однако даже самая красивая сказка рано или поздно заканчивается.

Модель Анастасия Решетова впервые за долгое время сделала заявление касаемо расставания с рэпером Тимати. Пара рассталась в 2020 году, за год до этого красавица родила музыканту сына Ратмира. Однако это не спасло их союз.

Поклонники до сих пор гадают — как звезда пережила такой серьезный разрыв? Возлюбленные были вместе около шести лет. Атмосферу таинственности придает молчание Решетовой, брюнетка не любит распространяться о личной жизни. Однако в этот раз девушка все-таки приоткрыла завесу тайны.

«Я еще не расставалась ни с кем, испытывая горькие эмоции. Это означает, что не мой человек был. Так что не с чем справляться. С любимыми не расстаются», — приводит ее слова издание 7Дней.ru.

Отмечается, что в последнее время звезда отказалась от яркого макияжа и больше выступает за натуральную красоту. Ранее красавица даже устроила фотосессию, где позирует практически без косметики. Это стало серьезным шагом для не привыкшей аудитории.

«Мне уже самой так комфортно стало без привычного контуринга, ресниц и стрелок. Прямо кайфую от чистого лица. У меня на днях была съемка, наверное одна из немногих, где я без макияжа (хайлайтер в угол глаза и консилер только) и укладки. Без подготовки, как было. И теперь она моя любимая!» — объясняла модель.

В том числе Анастасия призналась, что расставаться с сыном ей очень трудно. Однако маленькому Ратмиру необходимо общение с папой. По прошествии времени красавица стала спокойнее относиться к вынужденной разлуке с наследником.

Изменения во внешности Решетовой не ограничились в лице. Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая избранница Тимати похудела на десять килограммов.

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