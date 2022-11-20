Модель Решетова похудела на 10 килограммов: «Не перестаю работать над собой»

Бывшая девушка рэпера Тимати (Настоящее имя Тимур Юнусов. — Прим. ред.), модель Анастасия Решетова, похудела на десять килограммов и похвасталась в личном блоге обновленной фигурой. Она опубликовала видео из спортзала с мотивирующим посылом, мол, никогда не перестаю работать над собой. Сейчас звезда отдыхает в Таиланде, но и в отпуске она не пропускает тренировки. До идеала, говорит, нужно сбросить еще немного.

«Я думаю, что скинула уже больше 10 килограммов с мая. Нужно еще два-три и много функциональных тренировок, а также растяжка», — написала 26-летняя модель.

Пышная роковая брюнетка — такой несколько лет подряд наблюдали Решетову поклонники. Теперь ее взгляды на красоту изменились. Молодая мама (Воспитывает сына Ратмира от Тимати. — Прим. ред.) быстро восстановила форму после родов, но не смогла избавиться от появившихся на животе растяжек. Однако на глянцевом образе знаменитость более не зациклена.

Теперь модель хочет быть естественной. Она приняла свое тело со всеми его шрамами, а стройности добивается исключительно спортом. Решетова отказалась от плотного макияжа, окрашивания и наращивания волос, ретуши фотографий для соцсетей, удалила филлеры из губ. Признавалась в интервью, что жалеет и о пластике груди — с радостью удалила бы импланты. Возможно, размышляла селебрити, после рождения второго малыша она так и поступит.

«Почему я не пришла к этому раньше? Думаю, внешнее отражает внутреннее. Когда ты гармонично себя чувствуешь, уже не хочется прятаться за слоем макияжа и обрабатывать каждое фото», — объясняла новые взгляды Решетова.

В течение нескольких лет модель была спутницей популярного рэпера и бизнесмена. Она подарила ему наследника, но женой так и не стала. Ратмиру не было и года, когда его родители разошлись. Артиста Решетова называла первой своей большой любовью, однако недавно сообщила, что не страдала из-за разрыва. По словам Анастасии, еще ни с кем она не прощалась с горечью. Потому что с по-настоящему любимыми не расстаются.

Ранее, писал 5-tv.ru, косметолог Зайнаб Мирзоева рассмотрела снимки знаменитых красавиц и назвала проблемные места на их лицах.

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