Сына Павла Астахова приговорили к 3,5 годам колонии

Сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Эксклюзивными кадрами из зала суда делится 5-tv.ru.

Антон Астахов признан виновным по делу об афере с кредитами «НВКбанка» в Саратове. По предварительным данным, он украл более 75 миллионов рублей.

Антон Астахов признан виновным в краже 75 миллионов рублей; 5-tv.ru

По версии следствия, сын экс-омбудсмена и его деловой партнер незаконным путем установили контроль над неким предприятием, оформили на него кредиты и провели ряд незаконных сделок.

Приговор вынес Фрунзенский районный суд Саратова. Свою вину Астахов-младший не признает.

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