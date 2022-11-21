Сына Павла Астахова приговорили к 3,5 годам колонии

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 74

Свою вину «бизнесмен» не признает.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev; 5-tv.ru

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Сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Эксклюзивными кадрами из зала суда делится 5-tv.ru.

Антон Астахов признан виновным по делу об афере с кредитами «НВКбанка» в Саратове. По предварительным данным, он украл более 75 миллионов рублей.

Антон Астахов признан виновным в краже 75 миллионов рублей; 5-tv.ru

По версии следствия, сын экс-омбудсмена и его деловой партнер незаконным путем установили контроль над неким предприятием, оформили на него кредиты и провели ряд незаконных сделок.

Приговор вынес Фрунзенский районный суд Саратова. Свою вину Астахов-младший не признает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что калининградца приговорили к исправительным работам за избиение Павла Прилучного.

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