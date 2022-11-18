Калининградца приговорили к исправительным работам за избиение Павла Прилучного

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова Эксклюзив 310

Драка произошла два года назад. Тогда артист прилетел в Калининград на съемки и до сих пор не понял, почему его избили.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Суд приговорил к исправительным работам калининградца, который в 2020 году избил актера Павла Прилучного. Как стало известно 5-tv.ru, во время судебного процесса действия злоумышленника были переквалифицированы со статьи об умышленном причинении вреда здоровью, опасного для жизни, на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

С учетом переквалификации статьи, мужчине назначили год и пять месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Артист прилетел в Калининград на съемки, где на него напал мужчина. Актер уверял, что сам он был трезв и не вступал в конфликты. Более того, он не понял, почему его избили. Тогда у знаменитости диагностировали перелом костей лицевого скелета, ушибы головы и ссадины.

Как ранее писал 5-tv.ru, в сети вовсю обсуждают новость о возможной беременности новой жены Павла Прилучного актрисы Зепюр Брутян. Все началось с того, что в своих соцсетях девушка выложила видео с премьеры фильма, на котором она предстала в платье довольно свободного кроя.

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