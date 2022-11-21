Владелец сгоревшей цветочной базы дал пророческое интервью: «Фениксом называл»

Антон Мачелюк рассказал, как чуть навсегда не лишился бизнеса из-за возгорания в 2019 году. Судя по всему, урок он не извлек. Произошедший спустя три года пожар унес жизни семи человек.

Арендатор цветочного склада на Комсомольской площади в Москве, где в минувшее воскресенье произошел крупный пожар, за три года до этого дал пророческое интервью. В нем Антон Мачелюк согласился с тем, что его компанию можно назвать птицей Феникс.

Примечательная беседа произошла в ходе выставки «ЦветыЭкспо» в сентябре 2020 года. Тогда между ведущим и главой цветочного бизнеса состоялся такой диалог:

— Лично для меня вы — Феникс, который восстает постоянно из пепла. В чем секрет?

— Секрет, наверное, в том, что мне нравится моя работа. Фениксом нас назвал кто-то, когда у нас произошел пожар (в 2019 году — Прим. ред.). Это прилепилось, у нас даже есть переделанный логотип нашей компании. Там в центре вместо цветочка птица Феникс нарисована. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Несмотря ни на что, я стараюсь удержаться в этом бизнесе.

В той же беседе Антон Мачелюк добавил, что пришел в цветочный бизнес в возрасте 18 лет. Несколько раз ему приходилось начинать все с нуля. В частности, из-за пожара в 2019 году.

«Можно считать, что после пожара тоже пришлось начать все с нуля, потому что была уничтожена полностью вся компания. Сгорела…» — говорил три года назад Мачелюк.

Речь идет о возгорании в том же строении на Комсомольской площади. Его площадь составила 700 квадратных метров. На ликвидацию пожара у сотрудников МЧС ушло более шести часов. Известно, что до пожара там проходили представления с фаер-шоу.

Снова цветочный склад в районе трех вокзалов в центре Москвы полыхнул 20 ноября 2022 года. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. В результате погибли семь человек. По факту происшествия возбужденно уголовное дело. За расследованием следит глава СК РФ Александр Бастрыкин. Днем 21 ноября поручил доложить о промежуточных результатах расследования.

По версии следствия, причиной смертоносного пожара стало оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее 5-tv.ru сообщал, что при последней проверке загоревшегося склада в Москве выявили более 20 нарушений.