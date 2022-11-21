При последней проверке загоревшегося склада в Москве выявили более 20 нарушений

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Кто понесет ответственность за случившееся? Какое наказание ждет?

При последней проверке загоревшегося склада в Москве выявили более 20 нарушений

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Специалисты МЧС и сотрудники правоохранительных органов нашли свыше 20 нарушений пожарной безопасности в московском цветочном складе. Накануне во время пожара там по предварительной информации погибло семь человек.

«Проверка в 2019 году проводилась после пожара совместно с прокуратурой и МЧС в декабре», — приводит ТАСС заявление из экстренных служб.

По итогам совместной проверки МЧС и прокуратуры обнаружено 21 нарушение пожарной безопасности. Всех причастных к этому привлекли к статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека. Источник издания сообщил, что юридическому и должностному лицу ООО «Ново Флоре» выписали штрафы в размере 150 тысяч рублей.

О крупном возгорании в районе площади трех вокзалов стало известно вчера около трех часов дня. Спасатели прибыли к месту происшествия в считанные минуты после сообщений о произошедшем.

Было установлено, что воспламенилось двухэтажное кирпичное здание оптового цветочного склада по адресу: Комсомольская площадь, 1а, строение 18. Пожару был присвоен третий уровень сложности, для его тушения прибыли три вертолета Ка-32 и пожарный поезд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему мог сгореть цветочный «склад» в центре Москвы.

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