Пустые калории: психиатр-нарколог объяснил, почему от алкоголя толстеют

Как можно потолстеть от одного коктейля? Запросто, если учитывать калорийность сиропов и соков, которые делают напиток слаще.

Несмотря на высокую калорийность алкоголя, после его употребления человек чувствует голод. О том, почему от спиртного растет вес рассказал психиатр-нарколог Валентин Скрябин в беседе с изданием Lenta.ru.

По его словам, один грамм чистого этанола с одержит около семи килокалорий, что превышает калорийность белков и углеводов и более близок к жирам.

«Если учесть и другие компоненты алкогольных напитков, такие как пшеница, ячмень и виноград, а также неферментированный крахмал и сахар, калорийность напитка может возрастать в разы», — объяснил Скрябин.

Не увлекайтесь коктейлями

Наиболее калорийны алкогольные коктейли, отметил медик. В них добавляют соки, сливки и сиропы, которые делают напиток totслаще и в разы калорийнее.

«Даже если вы точно знаете, какие ингредиенты были добавлены в ваш коктейль, трудно определить их точное количество, а размеры порций в разных местах могут отличаться. Поэтому увлечение алкогольными коктейлями особенно опасно для людей, старающихся контролировать свою массу тела», — объяснил Скрябин.

Влияние на аппетит и здоровье

Почему же из-за алкоголя толстеют? Как пояснил нарколог, алкоголь просто лишает людей чувства контроля над аппетитом, потому что в качестве закуски можно съесть лишнего.

Также Скрябин отметил, что алкоголь изменяет обмен сахара в печени, что приводит к гипогликемии: понижается уровень сахара в крови, и человек чувствует голод.

«Хочу напомнить, что каждое употребление алкоголя должно быть сознательным решением, поскольку каждый раз, употребляя алкоголь, вы берете на себя множество потенциальных рисков для здоровья, которых можно было бы избежать вообще. И, несмотря на краткосрочное субъективно приятное воздействие алкоголя, не стоит думать, что долгосрочные разрушительные последствия употребления спиртного обойдут вас стороной», — подытожил специалист.

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