Лера Кудрявцева потеряла 180 тысяч рублей из-за мошенников: «Развели!»

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 115

Телеведущая Лера Кудрявцева стала жертвой мошенников и потеряла 180 тысяч рублей

Лера Кудрявцева потеряла 180 тысяч рублей из-за мошенников: «Развели!»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда телевидения не уточнила, что именно произошло, но попросила выдать ей медаль за особые «успехи».

Жертвами мошенников в сети могут стать не только рядовые россияне, но и знаменитости. В их числе оказалась телеведущая Лера Кудрявцева.

В своем Telegram-канале она призналась, что стала «лохом года» — именно так звезда сама себя окрестила, чем сильно удивила поклонников.

«Прошу выдать мне медаль. Развели как… как… На 180 тысяч», — написала Кудрявцева.

При этом знаменитость не уточнила, что именно произошло. Будет ли она обращаться в полицию — тоже пока не известно.

Похожая история случилась с телеведущей в 2019 году — тогда Кудрявцева перевела деньги якобы нуждающейся в инвалидной коляске, но сразу после платежа знаменитость в социальных сетях.

Как ранее писал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева часто публикует видео с младшей дочерью Машей. С молодым мужем Игорем Макаровым она выкладывает фотографии редко. Но недавно сделала исключение и показала публике вечер в компании хоккеиста. Телеведущая исподтишка сняла на видео любимого, чем смутила больше не публику, а самого Макарова. Напомним, для нее брак со спортсменом стал третьим.

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