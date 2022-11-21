Истребители оснащены новым комплексом оборудования и вооружений.

Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны РФ новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, промышленность работает солидарно с военным ведомством, а обеспечение потребности вооруженных сил в технике контролирует Координационный совет при правительстве.

«Делается все, чтобы наши промышленные предприятия, в том числе входящие в авиакластер „Ростеха“, продолжали развивать техническую базу, были обеспечены российскими станками и оборудованием, ритмично наращивали объемы производства и темпы выпуска продукции», — заявил Мантуров.

В сообщении правительства уточняется, что новые истребители Су-30СМ2 получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и увеличенную дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. Кроме того, арсенал истребителей пополнился новыми высокоточными средствами поражения воздушных, наземных и морских целей на расстоянии несколько сот километров. Благодаря комплексу мер возросли боевые возможности самолетов.

ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130 1/4 ПАО "ОАК" 2/4 ПАО "ОАК" 3/4 ПАО "ОАК" 4/4 ПАО "ОАК"

В свою очередь двухместный учебно-боевой самолет Як-130 обеспечивает основную и повышенную подготовку летчиков современных и перспективных боевых самолетов, в том числе сверхманевренных истребителей поколений 4++ и 5.

На прошлой неделе «Специальное конструкторское бюро» (СКБ) в рамках гособоронзаказа передало Минобороны РФ партию боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Сообщается, что «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, сил ПВО, объектов в тылу противника, подразделений, живой силы и техники в местах сосредоточения. «Торнадо-C» калибра 300 миллиметров применяется для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры.

Оборонные предприятия в РФ перешли на усиленный режим работы для обеспечения армии необходимым. Многие заводы ввели график в две и даже три смены. Для пошива формы решено привлекать средний и мелкий бизнес. Требование одно — соблюдать стандарты Минобороны.

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