Российская армия получила новые РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36

«Ростех»: российские войска получили партию новых РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»

Российская армия получила новые РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Для своевременной поставки бойцам техники рабочие предприятия-изготовителя трудятся в три смены.

«Специальное конструкторское бюро» (СКБ) в рамках гособоронзаказа передало Минобороны РФ партию боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин „Торнадо-Г“ и „Торнадо-С“ выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены», — заявил гендиректор СКБ Сергей Дядькин.

СКБ — разработчик и единственный в РФ производитель РСЗО «Град», «Смерч» и их модернизированных версий «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

«Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, сил ПВО, объектов в тылу противника, подразделений, живой силы и техники в местах сосредоточения.

«Торнадо-C» калибра 300 миллиметров применяется для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры.

Оборонные предприятия в РФ перешли на усиленный режим работы для обеспечения армии необходимым. Многие заводы ввели график в две и даже три смены. Для пошива формы решено привлекать средний и мелкий бизнес — главное, чтобы соблюдали стандарты Минобороны.

После боев в зоне специальной военной операции (СВО) концерн «Калашников» доработал автомат АК-12. Оружие стало еще более надежным, у него исключили режим отсечки по два выстрела, поставили двухстороннее управление режимами огня и установили регулируемый приклад. Автомат обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы, а также имеет возможность установки прицелов, передней рукояти, фонаря и лазерного целеуказателя.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как рембатальоны Восточного военного округа реанимируют даже безнадежные боевые машины.

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