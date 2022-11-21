Глава «Росатома» Лихачев: риск атомной аварии на Запорожской АЭС остается

Риск атомной аварии на Запорожской АЭС присутствует. Россия проинформировала об этом мировое сообщество, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мы информируем мировое сообщество, что ЗАЭС поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент. Большой или небольшой, радиоактивность у Киева спрашивать не будет», — сказал Лихачев на форуме «Атомэкспо-2022».

Если атомная авария все же случится, она станет прецедентом, навсегда изменившим ход истории. Поэтому нужно предпринять все возможное, чтобы посягательства на безопасность АЭС в Запорожье прекратились. добавил он.

К слову, за минувшие выходные Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по станции не менее 30 снарядов. Ударили по хранилищу отработавшего ядерного топлива, спецкорпусу, транспортным магистралям. Но, благодаря ответному огню, радиационный фон вокруг ЗАЭС остался в пределах допустимой нормы.

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