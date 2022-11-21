Путин поразил главу МАГАТЭ пониманием ситуации на ЗАЭС: «Он знает каждую деталь»

Рафаэль Гросси признал, что российская сторона обеспечила его подчиненным доступ на Запорожскую атомную электростанцию, которую регулярно обстреливают националисты.

Президент РФ Владимир Путин в полной мере осведомлен о положении дел на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и знает там каждую деталь. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Безусловно! Он знает каждую деталь происходящего, что меня поразило. В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Это объект, который он знает очень хорошо», — ответил Гросси на вопрос в интервью телекомпании CBS о том, знаком ли Путин с ситуацией на ЗАЭС.

У гендиректора МАГАТЭ также спросили, получили ли его подчиненные возможность беспрепятственно выполнять свои задачи на атомной электростанции.

«Да, вы же знаете, мы — МАГАТЭ. Были районы, где мы были ограничены. Но все, что нам нужно было увидеть, мы смогли увидеть», — добавил глава агентства по атомной энергии.

Владимир Путин и Рафаэль Гросси провели встречу 11 октября. Во время беседы последний назвал Россию одним из важнейших партнеров МАГАТЭ по многим направлениям работы. Путин подчеркнул, что Россия всегда выступает за равный доступ всех стран к мирному атому. По его словам, сейчас эта тема слишком политизирована из-за разговоров о ядерном оружии. Также российский лидер заявил о готовности обсуждать все вопросы, связанные с ЗАЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Российские силы взяли ее под охрану в ходе спецоперации по защите Донбасса. 5 октября Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление. В Москве объяснили, что уход военных РФ с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать его для чудовищных провокаций.

Двумя днями ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС. Это был далеко не первый раз, когда украинские националисты открыли огонь по территории электростанции.