Зеленский поставил крест на мечтах украинцев о вступлении в Евросоюз

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг в отношении политиков Украины

Зеленский поставил крест на мечтах украинцев о вступлении в Евросоюз

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава Незалежной нарушил одно из главных требований для начала переговоров о принятии страны в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и высших должностных лиц. Тем самым он нарушил одно из основных требований для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

«Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский все же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Это одно из семи требований для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС», — говорится в сообщении на странице ЦПК в соцсети.

Отмечается, что с отменой пожизненного финансового мониторинга украинские политики и высшие руководители будут находиться под наблюдением лишь в течение трех лет после освобождения от должности, а после этого у них появится возможность легализовать любые средства.

Принятие данного решения «фактически заблокировало переговоры о вступлении Украины в ЕС», констатируют в ЦПК.

В этот же день Зеленский в ходе заседания парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде вновь призвал западные страны принять Украину в альянс и Евросоюз. По словам главы Незалежной, в блоке видят, насколько весомый вклад в его защиту якобы делает Украина. Кроме того, Зеленский снова попросил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны и финансовую поддержку.

Заявку на вступление Украины в Евросоюз Зеленский подписал 28 февраля. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформы судебной системы, принятие мер по борьбе с коррупцией и деолигархизации.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора о том, что Европейский союз устал направлять деньги и технику в украинскую «черную дыру».

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.74
0.37 62.12
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

0:26
Скандал за скандалом: Киркоров «спалился» на фонограмме
0:09
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря новогодним праздником
23:55
Зеленский поставил крест на мечтах украинцев о вступлении в Евросоюз
23:42
«Хотели бы изменить политику»: почему Япония помогает союзникам России
23:30
«Другой человек»: актер Дьяченко резко постарел после перенесенного коронавируса
23:12
Глава «Росатома» Лихачев: риск атомной аварии на Запорожской АЭС остается

Сейчас читают

Как армия России устроила Западу неприятный «ракетный сюрприз» на Украине
"Да, я в отношениях": влюбленная Лолита подтвердила новый роман
Знакомый голосок: кто поет за Ольгу Бузову на самом деле
Какие модные тенденции забирает с собой 2023 год, а от каких трендов придется отказаться

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика