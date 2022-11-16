Как об стенку горох: Евросоюз устал от «черной дыры» Украины

Запад уже достаточно поиграл в «спасателя», теперь задумывается о собственной шкуре.

Европейский союз устал направлять деньги и технику в украинскую «черную дыру». Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Так он прокомментировал слова главы Пентагона Ллойда Остина о планах встретиться с лидерами 50 государств для призыва к дополнительному финансированию Киева. В эфире телеканала Fox News Макгрегор рассказал, что Остин делает еще одну «отчаянную попытку побороть утомление от Украины».

«По правде говоря, европейцы устали вливать в нее деньги. Им надоело отправлять технику в эту черную дыру», — объяснил полковник.

В том числе он еще раз подчеркнул, что по словам главы Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, наступившие холода делают невозможной победу Украины военным путем. Зима откроет «окно» для переговоров с Москвой. Макгрегор уверен, что это Милли призывает начать договариваться.

К слову, еще в октябре Дуглас Макгрегор говорил о критическом состоянии войск ВСУ. Без помощи иностранных наемников украинские войска не переживут зиму. По словам полковника, американская сторона не осознает последствия вмешательства НАТО и США в конфликт на Украине. Это говорит о низком профессионализме высшего военного руководства Вашингтона. Перед Штатами должна стоять только одна задача — поскорее завершить этот кризис, считает Макгрегор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и Украина создают видимость готовности Зеленского к диалогу.