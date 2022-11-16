Как об стенку горох: Евросоюз устал от «черной дыры» Украины

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 188

Полковник армии США в отставке Макгрегор заявил об усталости ЕС от «черной дыры» Киева

Как об стенку горох: Евросоюз устал от «черной дыры» Украины

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Winfried Rothermel

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Запад уже достаточно поиграл в «спасателя», теперь задумывается о собственной шкуре.

Европейский союз устал направлять деньги и технику в украинскую «черную дыру». Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Так он прокомментировал слова главы Пентагона Ллойда Остина о планах встретиться с лидерами 50 государств для призыва к дополнительному финансированию Киева. В эфире телеканала Fox News Макгрегор рассказал, что Остин делает еще одну «отчаянную попытку побороть утомление от Украины».

«По правде говоря, европейцы устали вливать в нее деньги. Им надоело отправлять технику в эту черную дыру», — объяснил полковник.

В том числе он еще раз подчеркнул, что по словам главы Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, наступившие холода делают невозможной победу Украины военным путем. Зима откроет «окно» для переговоров с Москвой. Макгрегор уверен, что это Милли призывает начать договариваться.

К слову, еще в октябре Дуглас Макгрегор говорил о критическом состоянии войск ВСУ. Без помощи иностранных наемников украинские войска не переживут зиму. По словам полковника, американская сторона не осознает последствия вмешательства НАТО и США в конфликт на Украине. Это говорит о низком профессионализме высшего военного руководства Вашингтона. Перед Штатами должна стоять только одна задача — поскорее завершить этот кризис, считает Макгрегор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и Украина создают видимость готовности Зеленского к диалогу.

Тема:
Специальная военная операция России
18 нояб
Под Артемовском уничтожили диверсантов ВСУ
18 нояб
Танки, машины пехоты и гранаты РГН: лучшее видео по теме СВО за день
18 нояб
«Не ждите, потом будет поздно!»: сын Яны Поплавской отправляется на фронт
18 нояб
Останутся с носом: в НАТО боятся будущих поставок оружия на Украину
17 нояб
НМ ДНР показала кадры штурма опорного пункта ВСУ под селом Невельское
17 нояб
Михаил Боярский высказался об отношении к уехавшим из страны людям
17 нояб
Украинские власти начали мобилизацию в Херсоне
17 нояб
В США считают, что украинский кризис возможно решить с помощью третьей стороны
17 нояб
Почти ноль: боевики Украины контролируют только 1% всей территории ЛНР
17 нояб
ВС РФ полностью взяли под контроль стратегически важную дорогу в ЛНР
-6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
60.39
0.04 62.57
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака 18 ноября

Последние новости

10:20
В Башкирии отец спас двоих детей из горящей квартиры ценой собственной жизни
10:04
В Киеве зафиксировали рекорд по отключению электричества
10:00
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Вали Мухиной
9:50
Чемпион мира по боксу Николай Валуев попал в больницу
9:49
Конгрессвумен Грин потребовала проверить каждый доллар, выделенный Украине
9:40
Под Артемовском уничтожили диверсантов ВСУ

Сейчас читают

Политолог о просьбе Зеленского к Израилю после скандала в ООН: «Скребется во все двери»
"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского
Тест: как распознать алкоголика за одно застолье
3 самых глупых и вредных "оздоравливающих" совета из интернета

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика