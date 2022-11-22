Актер Бочкарев едва не умер на похоронах Сталина: «Меня чуть не задавили»

Народный артист РФ вспомнил, что в день смерти вождя СССР многие плакали и даже рыдали. Многие почувствовали себя осиротевшими, кругом стоял запах валерьянки, добавил знаменитый театрал.

После известия о смерти Иосифа Сталина советские люди почувствовали себя осиротевшими. Об этом в интервью «Известиям» рассказал народный артист РФ Василий Бочкарев. Он признался, что во время похорон вождя его чуть не задавили.

«Я учился в школе. По радио сказали, что умер Сталин. В учительской педагоги плакали, кто-то рыдал. И был один вопрос: „Как нам жить дальше? Как мы будем без отца?“ В момент все осиротели. Воспоминания настолько яркие, что я до сих пор помню тот запах валерианки, который стоял по всем коридорам и кабинетам школы. Потом были похороны Сталина, на которых меня чуть не задавили. Потому что там была масса народу», — рассказал актер.

Василий Бочкарев добавил, что эти воспоминания помогли ему в работе над образом Иосифа Сталина для спектакля «Большая тройка. (Ялта-45)» в Малом театре. Еще он вспоминал шествия «Бессмертного полка».

«Вот смотрю, какое море людей, связанных одним историческим событием — Победой над фашизмом. Можно по-разному относиться к личности Сталина, но он это сделал. И сегодня главное — уничтожить фашизм, раздавить эту черную гадину», — резюмировал народный артист РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василий Бочкарев поддержал спецоперацию России по защите Донбасса. По словам звезды сериала «Крик совы», он считает действия России необходимыми.