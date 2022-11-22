«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Турцию

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 63

«Аэрофлот» в декабре запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью

«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Турцию

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Читайте нас в: Дзен Новости

Жители Северной столицы смогут с комфортом летать на курорты без пересадки в Москве.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» открывает полеты из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью. Об этом сообщила сама авиакомпания.

«Полеты в Стамбул будут выполняться начиная с 16 декабря, а рейсы в Анталью запускаются 17 декабря», — уточнили в сообщении.

Улететь в Стамбул можно будет четыре раза в неделю, а в Анталью — три. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Также «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Таиланд. Первый самолет до Бангкока отправляется 25 ноября, а с 27 ноября начнутся рейсы в Пхукет.

Напоминаем, что аэропорты Москвы и Петербурга ввели режим повышенной угрозы терактов. Пассажирам советуют выезжать в аэропорт заранее, чтобы пройти все необходимые проверки.

Ранее 5-tv.ru писал, что тяжелобольные дети смогут бесплатно летать на самолетах.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.66
-0.08 62.18
0.06
Что может рассказать о характере мужчины месяц его рождения?

Последние новости

18:43
Ефим Шифрин сообщил о пополнении в семье актрисы Татьяны Васильевой
18:26
Возвращение в Андалазию: что покажут в сиквеле «Зачарованная 2»
18:25
Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве: как это было
18:17
Скончался звезда фильма «А зори здесь тихие» Александр Старостин
18:16
Супружеская пара подорвалась на боеприпасе в Белгородской области
18:00
Малофеев назвал истинную цену конфликта Запада с РФ на Украине

Сейчас читают

Семья Байдена заработала миллионы на украинском конфликте
Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет
Что делать, если машину сковал ледяной дождь
Очередной спектакль Зеленского: «Заявление о публичных переговорах»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика