Тяжелобольные дети смогут бесплатно летать на самолетах

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Новые правила вступят в силу с 1 января следующего года.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru

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Тяжелобольные дети смогут бесплатно летать на самолетах до места лечения и обратно. На льготный проезд могут рассчитывать те, кому нужна сложная терапия или гемодиализ. Также это коснется их родителей или сопровождающих, сообщили в правительстве.

Бесплатный перелет возможен, если дорога к месту лечения на поезде занимает более 12 часов. А еще если в пути придется провести более тысячи километров. Новые правила вступят в силу с 1 января следующего года.

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