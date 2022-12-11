Как год встретишь, так его и проведешь. Поэтому нужно тщательно подготовиться к празднику. В чем его встречать — один из самых важных вопросов.

Покровитель 2023 года — Черный Водяной Кролик. Встречать следующий год астрологи советуют в семейном кругу. Такой подход символ года обязательно оценит и подарит вам успех во всем. Кроме того, очень важно правильно нарядится на сам праздник. Что же лучше надеть?

Цвет наряда выбираем соответствующие Черному Кролику: все оттенки серого, голубого, розового и белого. Эти цвета спокойные и светлые. Кроме того, их можно сочетать между собой. Любительницам ярких красок стоит обратить внимание на красный, синий, фиолетовый и черный цвета. Не стоит носить неоновые цвета, они вряд ли понравятся символу года. Об этом пишет KP.RU.

Также стоит обратить внимание на материалы. Например, Кролик не любит синтетики. Поэтому для новогоднего наряда — 2023 идеально подойдут платья, брюки и блузки из натуральных тканей.

Кроме того, астрологи советуют надевать одежду определенных оттенков в зависимости от того, о чем вы мечтаете в наступающем году. Например, если хотите финансового благополучия, надевайте серебристый или белый наряд. Обратить внимание на черный или насыщенный темно-синий стоит, если вы хотите подчеркнуть свой утонченный вкус.

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