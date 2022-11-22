Ефим Шифрин сообщил о пополнении в семье актрисы Татьяны Васильевой

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 168

Ефим Шифрин сообщил о рождении еще одной внучки у Татьяны Васильевой

Ефим Шифрин сообщил о пополнении в семье актрисы Татьяны Васильевой

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Юморист поздравил коллегу с радостным событием.

Российский юморист и актер Ефим Шифрин поздравил свою знаменитую коллегу Татьяну Васильеву с радостным событием — у нее одной внучкой больше.

«Сегодня у Тани Васильевой родилась внучка Сарра! Поздравляю Филиппа и Машу Васильевых с еще одной девочкой в семье!» — написал Шифрин на своей странице в ВК.

Артист также рассказал фолловерам, где встретила Татьяна Васильева счастливую весть. Как оказалось, не за границей вместе со своими родными, а в сибирском городе Тюмени.

«У бабушки сегодня отличное настроение в преддверии спектакля в Тюмени!» — добавил комик.

Подписчики Шифрина не упустили возможность уколоть Васильеву из-за ее критичных замечаний, сделанных ранее в адрес России после начала спецоперации. Как оказалось, звезда картины «Самая обаятельная и привлекательная» не на стороне Родины.

«Ооо! Прекрасный теплый город!» — написал один из них.

Другой вообще подчеркнул, что давно забыл о существовании знаменитости.

«Как же давно я смотрел фильмы с ее участием… Она уже почти динозавр», — написал он.

Ефим Шифрин сообщил о рождении внучки у Татьяны ВасильевойЕфим Шифрин сообщил о рождении внучки у Татьяны Васильевой; ВКонтакте / koteljnik

Любовь и уважение актриса в свою очередь потеряла не только среди обычных жителей России. Некоторые коллеги и бывшие друзья тоже не хотят знать и помнить Васильеву. К примеру, для Станислава Садальского последней каплей стала позиция артистки насчет украинских событий. Кроме того, артиста возмущает, что у Васильевой хватает наглости плакаться по поводу внуков, которые сейчас живут в Германии.

«Вот и актриса Татьяна Васильева плачется о внуках, которые живут в Германии почти в нечеловеческих условиях. Спят в Германии на шконках, живут в нищете, хуже, чем в России — но мужественно терпят. Вот каких волевых людей воспитала Россия — понимать надо», — цитирует пост Садальского Газета.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова ответила на злорадство Садальского о нищих внуках Васильевой.

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