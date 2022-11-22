Волочкова ответила на злорадство Садальского о нищих внуках Васильевой

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 21

Волочкова не приняла злорадства Садальского о бедствующих внуках Васильевой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Балерина отметила, что считает дикостью критиковать друг друга в такое непростое для страны время.

Волочкова прокомментировала злорадство Садальского о живущих в нищете внуках некогда близкой подруги Васильевой. Своим мнением Анастасия Волочкова поделилась в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Накануне в социальных сетях появилась информация, что Стас Садальский поглумился над проживающими (и страдающими) в Германии внуками Татьяны Васильевой. 5-tv.ru связался с Садальским лично и узнал, что он не писал собственноручно слов о нищенских условиях жизни наследников Васильевой, а лишь добавил к себе на страницу чужой пост.

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна часто бывает за границей и гостит в Париже. Как рассказала звезда, дочь-выпускница собирается поступать в университет Сорбонны.

Как отметила балерина, она не понимает личностей, осуждающих чужих детей, ведь каждый живет так, как считает нужным.

«Дети живут там, где они хотят, родители не должны этому препятствовать. Я люблю Россию и все мое творчество аккумулировано здесь. Я просто против любого грубейшего осуждения друг друга в такое сложное время. Мы должны быть ближе к друг другу, помогать», — заявила Анастасия Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Волочкова рассекретила отношения с внесенным в список санкций РФ Джимом Керри.

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