Актриса в начале 1990-х эмигрировала в США. В феврале этого года она отметила 75-летие. Встретила юбилей, ощущая себя счастливым человеком с грустными мыслями.

Народная артистка РСФСР Елена Соловей рассказала о жизни в США. Туда она переехала 30 лет назад, там отметила 75-летие и возвращаться на Родину не собирается. По словам Соловей, сейчас она живет со страхом. Но при этом считает себя счастливым человеком.

Соловей полюбилась публике после фильмов «Раба любви», «Вам и не снилось», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Несколько дней из жизни Обломова». Ее называли музой Никиты Михалкова, но сама знаменитость об актерской карьере не мечтала. Спустя годы и пережитое актрису часто посещают грустные мысли.

«Меня мучает вопрос, куда делась моя жизнь? Куда исчезло мое время? Ведь оно где-то должно быть», — задалась вопросом актриса в беседе с Катериной Гордеевой*.

Вместе с тем она вспомнила и о покойном супруге Юрии Пугаче. Именно ради него Соловей и бросила Родину. Художник-постановщик был тяжело болен.

«Время, в которое мы уехали, было ужасно, драматично, если не сказать трагично. Время было с ощущением неуверенности, безнадежности. Все застопорилось. Хотя мы понимали, что уезжаем и теряем многое», — добавила она.

В 2019-м любимого супруга не стало. Мужчине требовалась срочная пересадка почки. Соловей искала донора, хотела отдать свою, но тот отказался.

«Я все время с ним разговариваю. Он все время со мной. Такое странное состояние, но я все время с ним. Мне было всю жизнь очень интересно с ним», — сказала она.

Сейчас Соловей продолжает работать, она обучает русскоязычных детей актерскому мастерству. Вместе с тем иногда ей поступают предложения сняться в сериалах в США.

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* — признана иноагентом в РФ.