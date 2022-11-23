«Живу со страхом» — муза Михалкова Елена Соловей поведала о жизни в США

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 454

Муза Никиты Михалкова Елена Соловей рассказала о жизни в США после смерти мужа

«Живу со страхом» — муза Михалкова Елена Соловей поведала о жизни в США

Фото: Завьялов Владимир / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса в начале 1990-х эмигрировала в США. В феврале этого года она отметила 75-летие. Встретила юбилей, ощущая себя счастливым человеком с грустными мыслями.

Народная артистка РСФСР Елена Соловей рассказала о жизни в США. Туда она переехала 30 лет назад, там отметила 75-летие и возвращаться на Родину не собирается. По словам Соловей, сейчас она живет со страхом. Но при этом считает себя счастливым человеком.

Соловей полюбилась публике после фильмов «Раба любви», «Вам и не снилось», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Несколько дней из жизни Обломова». Ее называли музой Никиты Михалкова, но сама знаменитость об актерской карьере не мечтала. Спустя годы и пережитое актрису часто посещают грустные мысли.

«Меня мучает вопрос, куда делась моя жизнь? Куда исчезло мое время? Ведь оно где-то должно быть», — задалась вопросом актриса в беседе с Катериной Гордеевой*.

Вместе с тем она вспомнила и о покойном супруге Юрии Пугаче. Именно ради него Соловей и бросила Родину. Художник-постановщик был тяжело болен.

«Время, в которое мы уехали, было ужасно, драматично, если не сказать трагично. Время было с ощущением неуверенности, безнадежности. Все застопорилось. Хотя мы понимали, что уезжаем и теряем многое», — добавила она.

В 2019-м любимого супруга не стало. Мужчине требовалась срочная пересадка почки. Соловей искала донора, хотела отдать свою, но тот отказался.

«Я все время с ним разговариваю. Он все время со мной. Такое странное состояние, но я все время с ним. Мне было всю жизнь очень интересно с ним», — сказала она.

Сейчас Соловей продолжает работать, она обучает русскоязычных детей актерскому мастерству. Вместе с тем иногда ей поступают предложения сняться в сериалах в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как умирал актер Александр Старостин.

* — признана иноагентом в РФ.

Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
60.66
-0.08 62.18
0.06
Один переезд равен трем пожарам. Китайский совет дня на среду, 23 ноября

Последние новости

6:40
На берегах Канады обнаружено четвертое тело горбатого кита
6:27
«Живу со страхом» — муза Михалкова Елена Соловей поведала о жизни в США
6:11
В Турции зафиксировано мощное землетрясение
6:00
Небо и земля под контролем: лучшее видео из зоны СВО за день
5:52
«Не хочу большой активности»: Гари Олдман сообщил о завершении карьеры
5:39
«Настроен видеть плохое»: Ляйсан Утяшева не смогла промолчать о разводе с Павлом Волей

Сейчас читают

Семья Байдена заработала миллионы на украинском конфликте
Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет
Что делать, если машину сковал ледяной дождь
Очередной спектакль Зеленского: «Заявление о публичных переговорах»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика