То ли упал, то ли избили: раскрыты детали последних дней жизни Александра Старостина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 063

Актриса Инна Кара-Моско: Александр Старостин перед смертью долго лежал в коме

Фото, видео: Кадр из к/ф « …А зори здесь тихие », реж.Станислав Ростоцкий , 1972 г. ; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Истинную причину смерти звезды фильма «А зори здесь тихие» установит судмедэкспертиза.

Актер Александр Старостин, о смерти которого стало известно сегодня, больше недели пробыл в коме и скончался, не приходя в сознание. Об этом 5-tv.ru сообщила его коллега, заслуженная артистка РФ Инна Кара-Моско.

По словам актрисы, 16 ноября Старостин должен был появиться в Доме актера, однако в назначенное время не пришел. Коллеги забили тревогу и начали поиски артиста.

От родственников Старостина удалось узнать, что за несколько дней до этого он ушел из дома и пропал. Позднее брат актера нашел его в одной из городских больниц, где Старостин находился в отделении реанимации в состоянии комы. Что с ним произошло, до сих пор остается неизвестным.

«Так он в коме и ушел из жизни. Завтра будет судмедэкспертиза, потому что непонятно, то ли он упал, то ли его избили», — сказала Кара-Моско.

До этого актриса Нина Попова в комментарии 5-tv.ru предположила, что Старостина могли сильно избить. По ее информации, актер был найден с шестью сломанными ребрами, одно из которых пробило ему легкое.

Ранее в этот день стало известно о смерти советского и российского актера Александра Старостина. Он ушел из жизни 21 ноября на 72-м году жизни. Причина смерти не сообщается.

Старостин наиболее известен по работе в кинокартине «А зори здесь тихие». Кроме того, он сыграл в фильмах: «Обретешь в бою», «Следствие ведут Знатоки», «Почему убили Улофа Пальме?», а также «Несколько капель».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти первого в истории олимпийского чемпиона в спортивных танцах на льду Александра Горшкова.

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