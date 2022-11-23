Как не стать жертвой инсульта — советы специалистов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 446

Снизить риск инсульта помогает зарядка и активный образ жизни

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Фомичев; 5-tv.ru

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Ежегодно в России инсульт переносят более 450 тысяч человек. Как не оказаться в их числе?

Инсульт бывает двух видов: ишемическим и геморрагическим. Первый происходит из-за нарушения кровоснабжения участка головного мозга, второй — из-за кровоизлияния в мозг или его оболочки.

Профилактика ишемического инсульта

В основном жертвами ишемического инсульта становятся пожилые люди, либо сердечники. Для профилактики врачи рекомендуют регулярно обследоваться.

Рекомендации от врачей:

  • посещать кардиолога;
  • делать УЗИ сосудов шеи и сердца;
  • делать анализ крови.

Профилактика геморрагического инсульта

Такой инсульт происходит из-за нарушений свертывания крови и изменений сосудов.

Рекомендации от врачей:

  • ежегодно проходить медицинский осмотр;
  • следить за давлением.

Специалисты отметили, что снизить риск инсульта помогает зарядка и активный образ жизни, употребление овощей и зелени, морепродуктов и рыбы, сокращение употребления кофеина и алкоголя, регулярные обследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что количество инсультов возросло среди людей младше 55 лет.

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