Ежегодно в России инсульт переносят более 450 тысяч человек. Как не оказаться в их числе?

Инсульт бывает двух видов: ишемическим и геморрагическим. Первый происходит из-за нарушения кровоснабжения участка головного мозга, второй — из-за кровоизлияния в мозг или его оболочки.

Профилактика ишемического инсульта

В основном жертвами ишемического инсульта становятся пожилые люди, либо сердечники. Для профилактики врачи рекомендуют регулярно обследоваться.

Рекомендации от врачей:

посещать кардиолога;

делать УЗИ сосудов шеи и сердца;

делать анализ крови.

Профилактика геморрагического инсульта

Такой инсульт происходит из-за нарушений свертывания крови и изменений сосудов.

Рекомендации от врачей:

ежегодно проходить медицинский осмотр;

следить за давлением.

Специалисты отметили, что снизить риск инсульта помогает зарядка и активный образ жизни, употребление овощей и зелени, морепродуктов и рыбы, сокращение употребления кофеина и алкоголя, регулярные обследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что количество инсультов возросло среди людей младше 55 лет.