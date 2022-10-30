Болезнь «молодеет»: количество инсультов возросло среди людей младше 55 лет

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 166

JAMA: количество инсультов выросло среди молодых людей на 67%

Болезнь «молодеет»: количество инсультов возросло среди людей младше 55 лет

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Влияет не только возраст, но и образ жизни, пол, а также произошедшие изменения в диагностических методах.

Ученые из Оксфордского университета предупредили о том, что за 16 лет заметно выросло на 67% количество инсультов среди людей младше 55 лет. Исследование опубликовали в журнале JAMA. При этом у пожилых людей частота болезни снизилась на 15%.

Так, специалисты изучили частоту инсультов в Великобритании в период с 2002 по 2018 годы. В исследовании приняли участие почти 95 тысяч человек. При этом ученые учитывали и другие факторы: образ жизни, изменения в диагностических методах, контроль традиционных сосудистых факторов риска и пол участников.

Оказалось, что среди людей до 55 лет, доля перенесших инсульт значительно выросла среди лиц, занимающих управленческие должности. Это может говорить о взаимосвязи болезни со стрессом на работе, низкой физической активностью и слишком долгим рабочим днем.

Ученые отметили, что среди основных факторов риска возникновения инсульта считается высокое кровяное давление, диабет и ожирение. Возможно, существуют и дополнительные факторы риска у молодых людей, поэтому потребуются новые исследования, заключили специалисты.

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