В Турции зафиксировано мощное землетрясение

Сильное землетрясение в Турции, прямо сейчас содрогается Стамбул. Магнитуда подземных толчков достигает шести. Их ощущают и в других городах, на расстоянии десятков километров.

Люди выбежали из домов на улицу. Пока информации о пострадавших нет.