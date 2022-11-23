В Турции зафиксировано мощное землетрясение

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Подземные толчки были такой силы, что жители Стамбула выбежали в страхе на улицу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Сильное землетрясение в Турции, прямо сейчас содрогается Стамбул. Магнитуда подземных толчков достигает шести. Их ощущают и в других городах, на расстоянии десятков километров.

Люди выбежали из домов на улицу. Пока информации о пострадавших нет.

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