В Турции зафиксировано мощное землетрясение
Подземные толчки были такой силы, что жители Стамбула выбежали в страхе на улицу.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Сильное землетрясение в Турции, прямо сейчас содрогается Стамбул. Магнитуда подземных толчков достигает шести. Их ощущают и в других городах, на расстоянии десятков километров.
Люди выбежали из домов на улицу. Пока информации о пострадавших нет.
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