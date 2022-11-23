Нашел время: Максим Галкин* вернулся к детям в Израиль

После второго отъезда Аллы Пугачевой за границу наследники юмориста, несмотря на имеющуюся возможность, не могли повидаться с папой. Он колесил по миру, развлекая публику антироссийскими шутками.

В семье Максима Галкина*, наконец, произошло радостное событие. Он, спустя почти три месяца разлуки, навестил сына Гарри и дочку Лизу в Израиле. Кадрами встречи юморист поделился в социальной сети.

Как известно, Пугачева вместе с юмористом в спешке стали собирать вещи вскоре после начала спецоперации. Взяв все нужное и ценное, они умчали в Израиль. Оттуда Галкин стал осуждать действия России. Певица же не один месяц держалась, молчала и не высказывалась на политические темы. Тем временем недовольство поведением шоумена среди россиян росло. Осенью Пугачева внезапно вернулась на Родину. Многие подумали, что навсегда. Но ошиблись.

В Москве певица отвела детей в школу, прогулялась по знакомым улочкам, встретилась со друзьями и через месяц вновь бросила все, уехав за границу с наследниками. Напоследок она назвала россиян рабами и холопами.

Но, несмотря на отъезд и имеющуюся возможность, все эти месяцы дети не могли увидеться с папой. Он в это время веселил публику, развлекая народ шутками про Россию и спецоперацию. Лишь сейчас выкроил выходные и примчался к наследникам.

Встреча прошла в парке. В качестве развлечений были выбраны аттракционы с зиплайном (спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли — Прим. ред.). Юморист тоже решил прокатиться.

При этом в кадре не было видно Аллы Пугачевой, ее голос и за кадром не звучал. Возможно, знаменитость захотела остаться незамеченной. А может в это время решила отдохнуть дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли Алла Пугачева носит под париком магический амулет.

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