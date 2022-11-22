Чтоб не сглазили: Алла Пугачева носит под париком магический амулет?

Черная повязка под париком Примадонны нужна для защиты третьего глаза. Так считают друзья певицы.

У сбежавшей в Израиль Аллы Пугачевой на родной земле осталось много завистников. О том, как Примадонна защищается от сглаза, пишут dni.ru.

У Пугачевой большая коллекция париков, что уже давно не удивляет ни ее фанатов, ни тем более близких. Благодаря разным прическам певица создает свои образы и настроения.

Под париком у Пугачевой всегда надета эластичная черная повязка шириной примерно четыре сантиметра. Примадонна призналась, что никогда ее не снимает.

По мнению поклонников, эта повязка впитывает стекающий по лбу пот во время концертов, поэтому так важна для Пугачевой. Однако друзья певицы считают, что для нее это настоящий магический амулет. Черная повязка на самом деле защищает так называемый третий глаз. Разные культуры и религии считают его оком вечности и местом обитания души. Чакра, которая регулирует жизненную силу, особенно важна для артиста, ведь он обменивается своей энергией с публикой, у которой не всегда могут быть добрые помыслы.

Недавно Пугачева сказала, что люди, которые ей нравились, «были холопами, а стали рабами». Возможно, именно от их якобы «черной зависти» и спасается Примадонна.

В мае певица оформила себе израильский паспорт, а теперь окончательно обосновалась за границей с мужем и детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пугачева сделала новое лицо.