Беременная Ольга Орлова высказала свое отношение к партнерским родам

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 187

Беременная Ольга Орлова заявила о планах воспользоваться услугой партнерских родов

Беременная Ольга Орлова высказала свое отношение к партнерским родам

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Будет ли певица и телеведущая рожать второго ребенка в присутствии супруга?

Певица и телеведущая Ольга Олова поделилась с подписчиками своим мнением насчет партнерских родов. Знаменитость, которая через несколько месяцев станет мамой, заявила, что однозначно воспользуется такой услугой.

«Партнерские роды с доктором — 100%», — рассказала экс-«блестящая» в соцсетях.

При этом телеведущая пока не в курсе, разделит ли счастливые, но непростые мгновения жизни с ней ее супруг. Она со своей стороны ничего против не имеет.

«Насчет мужа не знаю, я не против, а уж он пусть сам решает», — добавила знаменитость.

Instagram* / olgaorlova1311

Как известно, Ольга Орлова станет мамой второй раз в начале нового года. Несмотря на возраст — а ей 45 — и трудный путь к материнству, ведущая активно работает и не отказывает себе в развлечениях. К примеру, на днях она отметила свой день рождения в кругу друзей и близких. Во время праздника, судя по виде в соцсетях, знаменитость провела много времени на ногах, и даже танцевала, при этом выглядела счастливой и полной сил. Это в очередной раз стало поводом усомниться подписчикам в интересном положении певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина пристыдила хейтеров беременной Ольги Орловой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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