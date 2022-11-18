«Побойтесь бога»: Ксения Бородина пристыдила хейтеров беременной Ольги Орловой

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 30

Телеведущая Ксения Бородина пристыдила хейтеров Ольги Орловой

«Побойтесь бога»: Ксения Бородина пристыдила хейтеров беременной Ольги Орловой

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Сейчас 45-летняя певица беременна вторым ребенком. Однако завистники не устают досаждать ей подозрениями о накладном животе.

Телеведущая Ксения Бородина высказалась по поводу того, что делают подписчики ее близкой подруги, певицы Ольги Орловой. Она отреагировала на слухи о фальшивой беременности артистки в социальных сетях.

Сейчас экс-солистка «Блестящих» беременна. Ребенок должен появиться на свет в феврале или конце января следующего года. Несмотря на беременность и благопристойный образ жизни Орловой, есть люди, которые распускают о ней слухи в социальных сетях и сомневаются в ее «интересном положении».

Бородина отметила, что беременные женщины очень уязвимы и очень близко к сердцу воспринимают все плохие слова, сказанные в их адрес. Телеведущая указала, что Ольга — сильная женщина, которая не показывает, что переживает. Но любого человека достанут слухи про накладной живот. Она подчеркнула, что певица вместе с мужем прошла огромный путь, чтобы во второй раз стать матерью. Бородина считает, что люди не должны забывать о том, что их слова могут ранить других.

«Вам не стыдно? Побойтесь бога! Это единственное, что хочется сказать», — сказала Бородина.

Она напомнила, что за каждый поступок в жизни в итоге «прилетает».

Как ранее писал 5-tv.ru, Ксения Бородина призналась, что радуется неудачам бывших.

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«Побойтесь бога»: Ксения Бородина пристыдила хейтеров беременной Ольги Орловой

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