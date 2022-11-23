Курение и рак: какие опухоли появляются из-за табака?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 47

Терапевт Романов предупредил о развитии опухолей из-за табака

Курение и рак: какие опухоли появляются из-за табака?

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

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Курить — плохо, твердят медики на каждом шагу. Последствия могут быть непоправимыми.

Курение приводит не только к раку легких, но и к другим болезням, порой очень неожиданным. Какие онкопатологии может заработать заядлый курильщик в беседе с aif.ru рассказал врач-радиотерапевт Денис Романов.

По его словам, кроме рака легкого, курение может вызвать развитие опухолей головы и шеи, рак губы, слизистой во рту, носовой полости, гортани. Все эти органы соприкасаются с нагретым табачным дымом.

«Также относительно логично назвать в этой группе рак пищевода и желудка, так как туда попадает табачный дым», — сказал врач.

Самые неожиданные опухоли, вызванные курением

Романов отметил, что рак может затронуть даже те органы, которые напрямую с дымом не соприкасаются. Так появляются следующие болезни:

  • рак поджелудочной железы;
  • рак яичников, шейки матки;
  • рак почки, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала;
  • рак паренхимы (эпителиальных клеток — Прим. ред.) почки;
  • рак толстой кишки.

«Здесь следует понимать, что хоть напрямую эти органы не соприкасаются с дымом, все же в организм попадает огромное количество канцерогенов, которые способны оказывать химическое и биохимическое воздействие на большое количество органов и систем. Есть данные, что если бы человечество отказалось от курения совсем, то болеющих раком стало бы на 30% меньше», — объяснил Денис Романов.

Он отметил, что стаж курения не играет роли в развитии опухоли. Курите вы 30 лет или один год — неважно.

Курильщиков тяжелее лечить?

Терапевт Романов объяснил, что курение не только повышает риск развития рака, но и усложняет лечение, если рак уже появился. То же самое и с другими болезнями.

«Курение влияет на течение болезни, на чувствительность к химио- и лучевой терапии, увеличивает вероятность рецидива заболевания и вероятность более бурного течения. Также курение приводит к повышению частоты развития осложнений после хирургических операций, причем не только онкологических, но и любых иных», — отметил врач.

Бросить курить никогда не поздно, но сделать это по щелчку невозможно. Врач советует использовать альтернативные варианты применения табака.

Ранее 5-tv.ru писал о самых страшных последствиях курения.

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