Автозавод «Москвич» возобновил работу

В мае этого года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим заводом.

Автозавод «Москвич» начнет производить электромобили и кроссовер «Москвич 3» в декабре 2022 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля „Москвич 3“ и электромобилей. Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года», — уточнил руководитель министерства.

Как отметили в пресс-службе, далее будет создана собственная универсальная платформа для отечественного электромобиля. Старт его производства планируется в конце 2025 года.

Отмечено, что будущее производство обеспечит рабочие места еще около 40 тысячам человек. Продажи «Москвич 3» в столице начнутся в январе следующего года, а с весны — по всей стране.

В октябре сообщалось, что «Москвич» начал формировать собственную дилерскую сеть, которая будет насчитывать 23 центра от Санкт-Петербурга до Красноярска. Также генеральный директор предприятия Дмитрий Пронин говорил, что на заводе планируется сборка около 600 автомобилей в текущем году. Часть из них будет иметь электрическую начинку.

В мае этого года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич».

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