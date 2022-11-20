Путин призвал сделать автомобили доступными для российских семей

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Тем временем для поддержки отечественного автопрома расширена программа льготных кредитов. Кто может рассчитывать на особые условия?

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Некоторые отрасли в России перезапускают заново, например, автомобилестроение. Так по заявлениям Минпромторга, основным российским производителям, таким как «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «КамАЗ», «УАЗ» и «Урал», удалось решить дефицит с компонентами, запустить конвейеры и постепенно наращивать темпы.

Но со сборочными цехами иномарок дело обстоит сложнее, но перспективы есть. На бывшем заводе Renault в Москве со следующей недели начнут выпускать «Москвичи».

Выданы патенты на первые две модели. Сначала наладят крупноузловую сборку китайского кроссовера, затем настроят производство компонентов и потом выйдут на изготовление полностью отечественных и по задумке и по исполнению «Москвичей».

«Нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чем я говорю. Есть над чем работать, несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее. Все понимают, откуда берутся эти цены, Тем не менее нужно смотреть на обоснованность этих цен с учетом повешения стоимости этих цен, и добиваться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей в сегодняшних условиях», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Для поддержки автопрома расширена программа льготных кредитов на отечественные машины. Теперь на особые условия могут рассчитывать военнослужащие, в том числе мобилизованные, члены их семей и военные пенсионеры. Там серьезные скидки — от 20 до 30%.

Государство в условиях, когда дешевые западные кредиты недоступны, становится главным двигателем прогресса. В Минпромторге нам сказали, про более чем 2000 программ поддержки.

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