Американская пресса признала преступления СБУ в Херсоне: «Они срываются»

Жители Херсона получали заработную плату в рублях и массово оформляли российские паспорта.

Российские войска совершили маневр на левый берег Днепра, и после этого Украина столкнулась с проблемами во взятом Херсоне. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Значительная часть местных жителей покинула Херсон после его перехода под контроль Украины. Восстановить в городе инфраструктуру без большого числа жителей украинским властям будет непросто.

«Многие жители Херсона испытывали неоднозначное отношение к русским или даже симпатию», — пишет издание.

Херсонцы ощущали связь с Москвой: они делали российские паспорта, рассчитывая на льготы и пенсии, и получали зарплату в рублях. В бывшем центре гуманитарной помощи на детских рюкзаках красовался русский плюшевый мишка-матрос, на детских рисунках мелками были нарисованы улыбающиеся фигурки на российских танках и военных кораблях.

Журналистам издания запретили присутствовать на допросе одного из херсонцев, сославшись на то, что СБУ «давно не были дома и иногда ‎срываются»‎.

В Херсоне с 12 ноября действует комендантский час. Гражданам запрещено покидать населенный пункт, так как ведутся работы по его разминированию. Днем ранее на херсонском направлении завершилась переброска российских военных на левый берег Днепра — всего около 30 тысяч бойцов. В Минобороны РФ заявили, что это позволит сохранить жизни российских военнослужащих и боеспособность группировки.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что националисты привязывают жителей Херсона к столбам.