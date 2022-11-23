«Отец с опытом»: Ольга Бузова сообщила, от кого собирается родить ребенка

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Ольга Бузова заявила о желании родить ребенка от Сергея Лазарева

«Отец с опытом»: Ольга Бузова сообщила, от кого собирается родить ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Ольга Бузова

Брюнетка уже покорила сердце миллионов поклонников, удастся ли ей проделать то же самое со знаменитой звездой?

Поющая телеведущая Ольга Бузова сделала неоднозначное заявление по поводу беременности. Поклонники часто спрашивают у телеведущей вопросы о личной жизни и детях. На этот раз 36-летняя красавица удивила фанатов своим ответом.

«Родила бы от Сережи Лазарева! Он умный, талантливый и отец с опытом», — приводит ее слова издание dni.ru.

Ранее артистка уже отмечала, что не хочет распыляться на короткие связи и теперь позволит интимную близость только с тем, кого по-настоящему любит. Однако на личном фронте у Бузовой не все так гладко: сначала громкий развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, а потом скандальное расставание с блогером Давой.

Как отметило издание, это уже не первое романтическое признание Бузовой касаемо представителей отечественного шоу-бизнеса. Недавно она обратилась к певцу JONY: «Я хочу от тебя детей!». Такое заявление сильно удивило подписчиков, чего нельзя сказать о самом виновнике признания. Исполнитель не обратил никакого внимания на слова безутешной Ольги.

Интересно, отреагирует ли Сергей Лазарев на красивое заявление поющей телеведущей? Впрочем, сейчас Бузовой не до отношений. Певица вовсю занимается работой и продолжает актерскую деятельность. Она планирует сыграть невесту пьяного жениха в одном из новогодних проектов. Хотя, ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова появилась на публике с новым мужчиной.

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