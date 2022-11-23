Названы неожиданные факторы, повышающие риск смертности

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 68

JAND: голодание и переедание стало фактором риска смертности

Названы неожиданные факторы, повышающие риск смертности

Фото: www.globallookpress.com / Isai Hernandez

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Некоторые продукты или привычки вовсе не так безобидны, как кажутся

Регулярное игнорирование завтрака, обеда или ужина у людей старше 40 лет — сокращают годы жизни. То же относится и к обратной ситуации — постоянному перееданию. Эту закономерность обнаружили ученые из Университета Теннесси в США, сообщает журнал Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Исследователи проанализировали информацию исходя из данных о 24 тысяч американцев после 40 лет, включая их рацион и частоту приемов пищи. Около четырех тысяч человек уже погибли.

Отмечается, что смерть от сердечно-сосудистых заболеваний наступала у тех, кто часто пропускал завтрак. С игнорированием обеда и ужина связаны все остальные причины гибели.

Как обнаружили ученые, это связано с огромной энергетической нагрузкой на организм, которая возникает из-за упущения приемов еды. Такие случаи негативно отражаются на регуляции метаболизма глюкозы и приводят к ухудшению обмена веществ в организме.

Однако переедание тоже очень опасная проблема. Люди, которые много едят, умирают чаще остальных. Прием двух смежных блюд должен происходить с интервалом не более четырех с половиной часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие продукты повышают холестерин.

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