Названы неожиданные факторы, повышающие риск смертности

Регулярное игнорирование завтрака, обеда или ужина у людей старше 40 лет — сокращают годы жизни. То же относится и к обратной ситуации — постоянному перееданию. Эту закономерность обнаружили ученые из Университета Теннесси в США, сообщает журнал Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Исследователи проанализировали информацию исходя из данных о 24 тысяч американцев после 40 лет, включая их рацион и частоту приемов пищи. Около четырех тысяч человек уже погибли.

Отмечается, что смерть от сердечно-сосудистых заболеваний наступала у тех, кто часто пропускал завтрак. С игнорированием обеда и ужина связаны все остальные причины гибели.

Как обнаружили ученые, это связано с огромной энергетической нагрузкой на организм, которая возникает из-за упущения приемов еды. Такие случаи негативно отражаются на регуляции метаболизма глюкозы и приводят к ухудшению обмена веществ в организме.

Однако переедание тоже очень опасная проблема. Люди, которые много едят, умирают чаще остальных. Прием двух смежных блюд должен происходить с интервалом не более четырех с половиной часов.

