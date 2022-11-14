Запретный плод: какие продукты повышают холестерин

Это вещество способно нанести огромный вред здоровью. Поэтому очень важно учитывать его содержание в продуктах питания.

Холестерин принято считать вредным и опасным веществом для здоровья. Все дело в том, что если его содержание превышено в крови, то образуются холестериновые бляшки, что приводит к нарушению кровообращения, атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеваниям. Также очень важен образ жизни и питания. Если вы ведете малоподвижный образ жизни и отдаете предпочтение жирной пище, то это сказывается не только на уровне холестерина, но и на здоровье в целом. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Огромный вред нашему здоровью наносят продукты, которые содержат насыщенные жиры — колбасы, сосиски, жирное мясо и сало, торты и пирожные. Они являются носителями вредного холестерина.

В тому случае, если у вас повышен холестерин, нужно убрать из своего рациона следующие продукты:

Масло сливочное низкого качества, маргарин Майонез Любая кондитерская продукция Копчености Куриный желток в больших количествах Фастфуд Жареное

Однако в маленьком количестве холестерин необходим для работы мозга, но лучше выбирать качественные продукты и без большого количества простых углеводов.

Проблему повышенного холестерина можно избежать, отказавшись от вредных привычек и занимаясь спортом. Также уровень холестерина может снизить рыба, маслины, авокадо, орехи и семечки, оливковое, льняное и подсолнечное масло. Блюда лучше всего готовить в духовке, на пару или варить. Также на холестерин влияют овощи и фрукты, которые снижают его благодаря клетчатке. Также нужно хорошо отдыхать и делать упражнения, которые рассчитаны на сжигание жира.

Кроме того, в питании очень важно завтракать. Лучше всего в утренний прием пищи есть овсяную кашу с фруктами.

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