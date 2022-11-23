В Челябинской области женщина умерла перед телевизором

В городе Усть-Катаве Челябинской области женщина умерла перед телевизором. Ее квартиру попросили вскрыть родственники усопшей. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«В присутствии сотрудников полиции при помощи слесарного инструмента спасатели открыли входную дверь. В кресле перед телевизором, рядом с разобранным телефоном, женщина обнаружена погибшей», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В ПСС добавили, что женщина страдала хроническим заболеванием и долгое время вела уединенный образ жизни. Они решили приехать к умершей, потому что та не отвечала на звонки, но дверь никто не открыл. Тогда они обратились за помощью к спасателям.

Как ранее писал 5-tv.ru, страшная история произошла с четырехлетней девочкой в одном из районов Бурятии — малышка ночью вышла из дома и больше не вернулась, замерзнув насмерть в соседнем дворе. Инцидент произошел ночью, когда мать и четверо детей крепко спали в соседних комнатах. Примерно в в два часа ночи мать проснулась, чтобы проверить малышей, но дочери в комнате не было — женщина забила тревогу.